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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роналдиньо подался в политику (1)
Пепе Рейна может перейти в "Милан"
Вратарь "Наполи" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Tuttomercatoweb.
Отмечается, что "россонери" готовы предложить испанцу зарплату в 3.5 миллиона евро за сезон.
В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Рейна провел 23 матча и пропустил 21 гол.
Отмечается, что "россонери" готовы предложить испанцу зарплату в 3.5 миллиона евро за сезон.
В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Рейна провел 23 матча и пропустил 21 гол.
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