Пепе Рейна может перейти в "Милан"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Tuttomercatoweb.Отмечается, что "россонери" готовы предложить испанцу зарплату в 3.5 миллиона евро за сезон.В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Рейна провел 23 матча и пропустил 21 гол.