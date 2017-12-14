Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Пепе Рейна может перейти в "Милан"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что "россонери" готовы предложить испанцу зарплату в 3.5 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Рейна провел 23 матча и пропустил 21 гол.
Теги: Рейна Наполи Милан Трансферы
Сегодня, 22:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.