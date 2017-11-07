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Себастьян Дриусси рассказал о совместном фото с Лионелем Месси

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о совместном фото с Лионелем Месси. Напомним, форвард "Барселоны" сперва не узнал футболиста и принял его за фаната.

"После этого случая мы уже общались. Понятно, что он мог меня не узнать, потому что тысячи людей просят его сфотографироваться.

Позже он извинился, что очень важно. Это говорит многое о Лео как о замечательном и скромном человеке", - передает слова Дриусси El Intransigente.

Gracias por la foto IDOLO?? @leomessi

A post shared by Sebastian Driussi ?? (@sebadriussi.11) on

Теги: Дриусси Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 08:07
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