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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Себастьян Дриусси рассказал о совместном фото с Лионелем Месси
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о совместном фото с Лионелем Месси. Напомним, форвард "Барселоны" сперва не узнал футболиста и принял его за фаната.
"После этого случая мы уже общались. Понятно, что он мог меня не узнать, потому что тысячи людей просят его сфотографироваться.
Позже он извинился, что очень важно. Это говорит многое о Лео как о замечательном и скромном человеке", - передает слова Дриусси El Intransigente.
"После этого случая мы уже общались. Понятно, что он мог меня не узнать, потому что тысячи людей просят его сфотографироваться.
Позже он извинился, что очень важно. Это говорит многое о Лео как о замечательном и скромном человеке", - передает слова Дриусси El Intransigente.
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