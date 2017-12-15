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Себастьян Дриусси: то, что в "Зените" есть другие аргентинцы, облегчает жизнь

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о впечатлениях от первой части сезона чемпионата России.

"В России я чувствую себя хорошо. Первые месяцы ушли на адаптацию, сейчас все в порядке.

Сначала я мало играл, но сейчас рад, что все идет хорошо. То, что в команде есть другие аргентинцы, облегчает жизнь", - передает слова Дриусси "Газета.Ru" со ссылкой на El Intransigente.
Теги: Дриусси Зенит
Сегодня, 09:43
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