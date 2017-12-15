Диего Марадона: Криштиану Роналду лучший? Передайте ему, чтобы не кривлялся

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал слова форварда "Реала" Криштиану Роналду, который считает себя лучшим игроком в истории футбола.
- Криштиану сказал, что он лучший в истории? Передайте ему, чтобы не кривлялся.
– Кем же являетесь вы, если лучший Роналду?
– Вот поэтому передайте ему, чтобы не кривлялся.
– Кто для вас является лучшим в истории футбола?
– Из тех игроков, которых я видел, это Альфредо Ди Стефано и Кройф, - приводит слова Марадоны AS.
- Криштиану сказал, что он лучший в истории? Передайте ему, чтобы не кривлялся.
– Кем же являетесь вы, если лучший Роналду?
– Вот поэтому передайте ему, чтобы не кривлялся.
– Кто для вас является лучшим в истории футбола?
– Из тех игроков, которых я видел, это Альфредо Ди Стефано и Кройф, - приводит слова Марадоны AS.
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