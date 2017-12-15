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Диего Марадона: Криштиану Роналду лучший? Передайте ему, чтобы не кривлялся

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона прокомментировал слова форварда "Реала" Криштиану Роналду, который считает себя лучшим игроком в истории футбола.

- Криштиану сказал, что он лучший в истории? Передайте ему, чтобы не кривлялся.

– Кем же являетесь вы, если лучший Роналду?

– Вот поэтому передайте ему, чтобы не кривлялся.

– Кто для вас является лучшим в истории футбола?

– Из тех игроков, которых я видел, это Альфредо Ди Стефано и Кройф, - приводит слова Марадоны AS.
Теги: Марадона Роналду
Сегодня, 10:31
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