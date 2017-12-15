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Мино Райола: "Милан" с помощью Доннаруммы пытается отвлечь внимание от настоящей проблемы

Мино Райола, агент голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, считает спортивного директора "Милана" Массимилиано Мирабелли проблемой для "красно-черных".

Напомним, что у руководства "Милана" и агента 18-летнего голкипера разгорелся конфликт из-за информации о том, что Райола пытается аннулировать контракт 18-летнего вратаря, который, по его мнению, подписан под давлением со стороны клуба.

"У Мирабелли личные проблемы со мной, и он использует Джиджи Доннарумму, чтобы атаковать меня. Я не хочу устраивать цирк, чтобы это негативно сказалось на Джиджи.

Я отвечу Мирабелли в соответствующей форме и в нужное время. Джиджи тут вовсе не причем, он не сделал ничего плохого, поэтому неправильно использовать его, чтобы вести войну со мной.

Для всех очевидно, что проблема "Милана" не Джиджи, не говоря уже об Антонио (старший брат Доннаруммы, - прим.). Как ни странно, ни Мирабелли, ни клуб не прокомментировали баннер, появившийся в среду на стадионе.

Мы никогда не навязывали "Милану" Антонио (Доннарумму). Это был технический выбор Мирабелли, который теперь, по крайней мере, должен защищать его. Вся эта ситуация устраивает Мирабелли, потому что отвлекает внимание от настоящей проблемы "Милана", – передает слова Райолы "Советский спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Теги: Милан Райола Доннарумма
Сегодня, 10:54
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