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Шамиль Газизов: работой Семака довольны, тренер прогрессирует

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что доволен работой главного тренера команды Сергея Семака и его тренерского штаба.

"Хорошо, динамично идем. Лучше, чем в прошлом году: тогда мы были седьмыми, а сейчас на шестом месте – показываем стабильность.

Работой Сергея Богдановича довольны. Тренер прогрессирует, весь молодой тренерский штаб прогрессирует. Они очень много работают, надеюсь, что за ними будущее.

У нас будет два сбора на Кипре, а последний сбор в Испании. Что касается товарищеских матчей, то пока еще не известно, работа ведется, и где-то в течение недели уже определимся по сопернику на первом сборе. Что касается трансферов, то новостей пока никаких нет, но работа ведется, конечно", - передает слова Газизова "Р-Спорт".
Теги: Уфа Газизов Семак
Сегодня, 12:51
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