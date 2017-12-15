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Федор Кудряшов: все 140 миллионов футбольных специалистов говорят, что мы должны выходить из группы на ЧМ

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2018 для России.

"Каждый матч за сборную России для меня - яркое событие, но, безусловно, Кубок конфедераций - это что-то особенное. Из всех самым сложным был матч с Аргентиной. Соперник играл очень агрессивно, из-за этого у нас многое не получалось.

Что касается жеребьёвки, все 140 миллионов футбольных специалистов в нашей стране говорят, что мы должны выходить из этой группы, но на самом деле, мне кажется, что группа у нас достаточно сложная. Все знают, как силен Уругвай; что касается Египта — там очень хорошие футболисты, они вышли на чемпионат мира уверенно, без каких-либо проблем.

Про Саудовскую Аравию не могу ничего сказать, давайте взглянем на рейтинг ФИФА, мы там далеко не в топе. Почему нас считают фаворитами, я не знаю. Это может психологически давить на команду, но, если мы не будем думать про давление и выполним установку тренера, я думаю, всё будет хорошо.

Все группы сильные, нам мог достаться и более сложный вариант. Очень сильная, например, группа В, где играют Португалия и Испания. Мне кажется, сборная России в 2017 году стала дружнее и прибавила в организации игры", - передает слова Кудряшова пресс-служба РФС.
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 13:27
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№5 Написал: Kostik (Сегодня, 13:54) #
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online

Из 140 млн специалистов, 60 вас точно не смотрят,а 50 из оставшихся 80 считают, что вы из любой группы не выйдете.
Регистрация: 20.03.2008
№4 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 13:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Фурсенко на Вас не хватает ;) Он же знал как выиграть ЧМ ;) Но, а если серьезно, выходить из группы мы обязаны! Получая оклад в 2 ляма с лишним, говорить о силе Египта, тля, скоро мумии будут нас обыгрывать.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:46) #
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  •  (2)
online

140 млн ни на что не рассчитывают, главное не опозорьтесь, коровы.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:38) #
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  •  (3)

И только оставшиеся 11 специалистов категорично заявляют, что попали в группу смерти.
Регистрация: 15.12.2017
№1 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (3)

Кудряшов про установку тренера говорит...При условии плохой сыгранности нашей сборной и малой тех.оснащенности почти каждого футболиста, Установка на матчи в голове должна ОДНА сидеть - умереть на поле во что бы то ни стало, биться друг за друга до последней секунды, бегать как ошпаренный и выучить на зубок все функции своей позиции на поле!!!
Регистрация: 4.05.2014
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