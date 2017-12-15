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"Ахмат": разве это плохо, что у нас появится новый молодой и перспективный тренер?

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, почему было принято решение подписать контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

"Мы видим его знания и умения. Это психологический момент для молодого и начинающего тренера, чтобы он чувствовал доверие с нашей стороны и сам в себя тоже верил. Мы прекрасно знаем, что ему не хватает опыта, но мы видим его работу, знаем его и его характер, поэтому и верим в него.

Разве плохо для российского футбола, что у нас появится новый молодой и перспективный тренер? Нет, поэтому мы и стараемся идти по этому пути", - передает слова Айдамирова "Чемпионат".
Теги: Ахмат Галактионов
Сегодня, 14:13
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
Всё правильно. Только краснодарского физручилу не надо было брать вообще, ведь изначально было понятно, что тот деградировал в предыдущем клубе. Могли бы идти в группе лидеров сейчас.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (1)

Пол года ....и по обоюдному согласию.....не в первый раз.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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