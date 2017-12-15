Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч "Спартак" - "Зенит" стал самой популярной футбольной трансляцией осени

Матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1) стал самой популярной футбольной трансляцией осени на "Матч ТВ", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Сообщается, что игру посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. Этот матч "Спартак" – "Зенит" стал самым популярным не только среди трансляций российской премьер-лиги, но и среди игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов самой популярной трансляцией стал матч "Севильи" и "Спартака" (2:1) – 2,5 миллиона зрителей, в Лиге Европы таковой стала игра "Русенборг" – "Зенит" (1:1) – 2,2 миллиона зрителей, а в Кубке России – встреча "Динамо" СПб - "Зенит" (3:2) – 2,7 миллиона.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 15:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.