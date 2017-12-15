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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Матч "Спартак" - "Зенит" стал самой популярной футбольной трансляцией осени
Матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1) стал самой популярной футбольной трансляцией осени на "Матч ТВ", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Сообщается, что игру посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. Этот матч "Спартак" – "Зенит" стал самым популярным не только среди трансляций российской премьер-лиги, но и среди игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В Лиге чемпионов самой популярной трансляцией стал матч "Севильи" и "Спартака" (2:1) – 2,5 миллиона зрителей, в Лиге Европы таковой стала игра "Русенборг" – "Зенит" (1:1) – 2,2 миллиона зрителей, а в Кубке России – встреча "Динамо" СПб - "Зенит" (3:2) – 2,7 миллиона.
Сообщается, что игру посмотрели 4,4 миллиона телезрителей. Этот матч "Спартак" – "Зенит" стал самым популярным не только среди трансляций российской премьер-лиги, но и среди игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В Лиге чемпионов самой популярной трансляцией стал матч "Севильи" и "Спартака" (2:1) – 2,5 миллиона зрителей, в Лиге Европы таковой стала игра "Русенборг" – "Зенит" (1:1) – 2,2 миллиона зрителей, а в Кубке России – встреча "Динамо" СПб - "Зенит" (3:2) – 2,7 миллиона.
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