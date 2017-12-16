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"Севилья" не смогла обыграть "Леванте"

"Севилья" и "Леванте" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 0:0.

Чемпионат Испании

16 тур

"Севилья" – "Леванте" 0:0

"Севилья": Рико, Меркадо (Навас, 77), Эскудеро, Кьер, Лангле, Писарро, Гансо (Васкес, 67), Банега, Сарабия, Корреа (Мурьель, 80), Бен-Йеддер

"Леванте": Оласабаль, Лопес, Луна, Постиго, Чема (Кабако, 82), Лукич (Робер, 70), Лерма, Кампанья, Моралес, Хасон (Гарсия, 89), Унал

Предупреждения: Кампанья, 47, Лукич, 50, Луна, 60, Лангле, 72, Васкес, 7
Теги: Севилья Леванте
Сегодня, 01:11
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