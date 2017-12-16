Далер Кузяев: даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать "Локомотив"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев считает, что сине-бело-голубых могут и не догнать "Локомотив" в весенней части премьер-лиги.– Сейчас действительно не все. Надо, чтобы "Локо" терял очки. Даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать москвичей. Но ведь у нас в начале сезона тоже был хороший отрыв, но в конце года оступились. Шансы на то, чтобы исправиться, есть.– Не знаю, почему так случилось... Возможно, сказалось то, что многие игроки не были на сборах, присоединились к нам уже по ходу сезона. Кто-то приходил, кто-то уходил. Думаю, после зимних сборов, которые мы пройдем всем составом, взаимодействие в команде станет лучше.