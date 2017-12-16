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Луан: Роша - шикарный футболист, он себя в России еще проявит

Нападающий "Гремио" Луан не считает, что его экс-одноклубник Педро Роша совершил ошибку, перейдя в "Спартак".

– Ни в коем случае не считаю, что его переход был ошибкой. Роша взрослый человек, принял такое решение. И я уверен, что он себя в России еще проявит. Потому что знаю, что это шикарный футболист.

– А какое будущее ждет вас? Собираетесь в Европу?

– Давайте не будем торопить события. Сейчас думаю только о "Гремио". И о том, как победить "Реал" [в финале клубного ЧМ]. Для меня лично это один из важнейших матчей в карьере. Наряду с финалами Олимпиады и Кубка Либертадорес, – передает слова Луана "СЭ".
Теги: Роша Луан Спартак
Сегодня, 08:45
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