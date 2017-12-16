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Виктор Пышкин: не знаю, почему "Локомотив" и "СКА-Хабаровск" не поменялись матчами

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал игры в Хабаровске в морозную погоду.

ЦСКА поездкой в Хабаровск не возмущался, потому что сам попросил поменяться кругами. "Локо" же активно протестовал. Почему нужно было назначать игры там на конец осени – начало зимы?

– Да, в Хабаровске в это время холодно. На общем собрании изначально, перед стартом сезона, клубам было сказано: вы имеете право поменяться полями. Некоторые так и поступили – в частности, СКА и ЦСКА из-за участия армейцев в Лиге чемпионов.

Почему не стали этого делать "Амкар" и "Краснодар", СКА и "Локомотив", не знаю. Меня всегда удивляет, когда при составлении календаря и его утверждении замечаний нет, никто не обращает внимания на матчи в зимний период. Когда же он наступает, начинаются высказывания.

– Клубы ставят подписи под вариантом календаря?

– Есть общее собрание, где проводится согласование структуры календаря, после этого отправляем ее на утверждение в РФС, – передает слова Пышкина "СЭ".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 08:58
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ктож мог предположить, что зима в Хабаровск придёт так внезапно?
В итоге Локо победил, значит всё, что не делается - всё к лучшему!
Регистрация: 29.10.2010
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