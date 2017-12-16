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"Ливерпуль" готов отпустить Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 145 млн евро

"Ливерпуль" готов отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" за €145 млн, передает "Газета.Ru".

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо за 200 миллионов евро, но "Барселона" сочла такую цену слишком высокой.
Теги: Ливерпуль Коутиньо Барселона
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:23) #
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Пусть берут салаха,правдой он на позиции Месси .
Регистрация: 27.07.2016
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