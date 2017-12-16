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Далер Кузяев: конечно сборная России фаворит в своей группе

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал расстановку сил в преддверии чемпионата мира 2018 года.

– Дмитрий Комбаров, говоря о результатах жеребьевки ЧМ-2018, назвал Россию фаворитом группы. Согласны с этим?

– Конечно, Россия – фаворит в нашей четверке, но борьба будет непростой. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Тот же Салах сейчас находится в феноменальной форме, справиться с ним будет сложно. Кто-то из спартаковцев – Кутепов или Джикия – говорил, что он очень быстрый и шустрый. Уругвайская связка Суарес – Кавани тоже может навести шороху в нашей обороне. Считаю, мы должны выходить из группы, но для этого надо потрудиться.

– Оставим Уругвай за скобками, поговорим о Египте. Команда неровная: есть один звездный игрок и ряд футболистов, которые серьезно уступают ему в классе. Какой соперник опаснее – условная Исландия, где уровень игроков примерно одинаков, или такой Египет?

– Тут нет простого ответа. С одной стороны, если у Салаха не задастся матч, играть с египтянами будет легче. С другой – я не очень хорошо знаю уровень футболистов сборной Египта. Может быть, там как раз классно поставлена игра, и вся команда как на подбор. Как Исландия.

– Дни до чемпионата мира уже считаете?

– Нет, пока все мысли только о продолжении борьбы в Лиге Европы и чемпионате России. К тому же в итоговую заявку на ЧМ еще нужно попасть.

СЭ
Теги: Кузяев Сборная России
Сегодня, 11:07
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