Далер Кузяев: конечно сборная России фаворит в своей группе

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал расстановку сил в преддверии чемпионата мира 2018 года.– Конечно, Россия – фаворит в нашей четверке, но борьба будет непростой. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Тот же Салах сейчас находится в феноменальной форме, справиться с ним будет сложно. Кто-то из спартаковцев – Кутепов или Джикия – говорил, что он очень быстрый и шустрый. Уругвайская связка Суарес – Кавани тоже может навести шороху в нашей обороне. Считаю, мы должны выходить из группы, но для этого надо потрудиться.– Тут нет простого ответа. С одной стороны, если у Салаха не задастся матч, играть с египтянами будет легче. С другой – я не очень хорошо знаю уровень футболистов сборной Египта. Может быть, там как раз классно поставлена игра, и вся команда как на подбор. Как Исландия.– Нет, пока все мысли только о продолжении борьбы в Лиге Европы и чемпионате России. К тому же в итоговую заявку на ЧМ еще нужно попасть.