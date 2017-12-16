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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Палкин: по многим футболистам "Шахтера" есть интерес от европейских клубов
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об интересе к игрокам донецкой команды.
"Вы уже в курсе, что мы подписали правого защитника Додо, чтобы создать конкуренцию Бутко. Дальше всё зависит от того, кто уйдёт, тогда будем делать те или иные приобретения. По многим нашим футболистам есть определённый интерес европейских клубов, так что сегодня трудно сказать, как станет развиваться ситуация. Ежедневно всё меняется, называть конкретные имена очень сложно.
Что касается Бернарда, то о его будущем много разговоров: то ли он останется, то ли его купят. Сейчас идёт обсуждение. Посмотрим, что произойдёт на трансферном рынке.
Фред? Интерес есть ко многим футболистам – давайте не будем идти по именам. Когда произойдёт что-то конкретное, тогда увидим и обсудим нашу дальнейшую стратегию по данной позиции.
В прессе сообщали об интересе к Денису Бойко? Первый раз слышу", - приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".
"Вы уже в курсе, что мы подписали правого защитника Додо, чтобы создать конкуренцию Бутко. Дальше всё зависит от того, кто уйдёт, тогда будем делать те или иные приобретения. По многим нашим футболистам есть определённый интерес европейских клубов, так что сегодня трудно сказать, как станет развиваться ситуация. Ежедневно всё меняется, называть конкретные имена очень сложно.
Что касается Бернарда, то о его будущем много разговоров: то ли он останется, то ли его купят. Сейчас идёт обсуждение. Посмотрим, что произойдёт на трансферном рынке.
Фред? Интерес есть ко многим футболистам – давайте не будем идти по именам. Когда произойдёт что-то конкретное, тогда увидим и обсудим нашу дальнейшую стратегию по данной позиции.
В прессе сообщали об интересе к Денису Бойко? Первый раз слышу", - приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".
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