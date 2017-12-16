Диего Марадона: переход Мбаппе в "Реал"? Перес сказал, что у него есть Роналду

Экс-форвард сборной Аргентины, чемпион мира-1986 Диего Марадона рассказал о своей беседе с президентом "Реала" по поводу перехода в команду форварда Килиана Мбаппе."Почему "Реал" не подписывал Мбаппе, ведь мог? Я сказал Флорентино, когда мы виделись на церемонии ФИФА, что он должен подписать Мбаппе.Что он ответил? "Ты знаешь, у меня есть Криштиану, так что…", – передает слова Марадоны As.