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Диего Марадона: переход Мбаппе в "Реал"? Перес сказал, что у него есть Роналду

Экс-форвард сборной Аргентины, чемпион мира-1986 Диего Марадона рассказал о своей беседе с президентом "Реала" по поводу перехода в команду форварда Килиана Мбаппе.

"Почему "Реал" не подписывал Мбаппе, ведь мог? Я сказал Флорентино, когда мы виделись на церемонии ФИФА, что он должен подписать Мбаппе.

Что он ответил? "Ты знаешь, у меня есть Криштиану, так что…", – передает слова Марадоны As.
Теги: Марадона Реал Мбаппе
Сегодня, 11:50
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