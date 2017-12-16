Лучано Спаллетти: кого я хочу подписать? Серхио Рамоса, Иньесту и Алексиса Санчеса

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти пошутил о возможных трансферах в январское трансферное окно."Мы должны быть осторожны на трансферном рынке. Пока руководство клуба не скажет о целях в январе, мы должны молчать.Кого лично я хочу подписать? Серхио Рамоса, Иньесту и Алексиса Санчеса. Будем работать над ними, хорошо?", – передает слова Спаллетти Football Italia.