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Лучано Спаллетти: кого я хочу подписать? Серхио Рамоса, Иньесту и Алексиса Санчеса

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти пошутил о возможных трансферах в январское трансферное окно.

"Мы должны быть осторожны на трансферном рынке. Пока руководство клуба не скажет о целях в январе, мы должны молчать.

Кого лично я хочу подписать? Серхио Рамоса, Иньесту и Алексиса Санчеса. Будем работать над ними, хорошо?", – передает слова Спаллетти Football Italia.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 12:41
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