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Юрий Семин: раньше у "Локомотива" был один Лоськов, а сейчас - два (фото)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно игры полузащитников Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, передает пресс-служба "Локо".

"Если Миранчука накрывают, есть Фернандеш, который чувствует поле, как в свое время Лоськов. Только тогда у "Локомотива" был один Лоськов, а сейчас - два", – сказал Семин.

Один Лоськов - хорошо. ? А два - лучше! ?

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Теги: Семин Локомотив Фернандеш Миранчук
Сегодня, 12:47
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№1 Написал: TrustMe (Сегодня, 13:00) #
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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
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