Юрий Семин: раньше у "Локомотива" был один Лоськов, а сейчас - два (фото)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно игры полузащитников Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, передает пресс-служба "Локо"."Если Миранчука накрывают, есть Фернандеш, который чувствует поле, как в свое время Лоськов. Только тогда у "Локомотива" был один Лоськов, а сейчас - два", – сказал Семин.