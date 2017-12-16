Далер Кузяев: идея перехода в "Лас-Пальмас" была бы интересна. Канары!

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, что летом у него был вариант перехода в "Лас-Пальмас".– Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.– Да, конечно! "Лас-Пальмас" провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация – Канары!– На пляж можно и после тренировки сходить!