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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Далер Кузяев: идея перехода в "Лас-Пальмас" была бы интересна. Канары!
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, что летом у него был вариант перехода в "Лас-Пальмас".
– Этим летом было много разговоров о вашем возможном переходе в "Лас-Пальмас". Насколько серьезным был этот вариант?
– Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.
– Идея подобного переезда была интересна?
– Да, конечно! "Лас-Пальмас" провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация – Канары!
– Не думаете, что географическая составляющая могла стать проблемой? Все на пляж идут, а вы – на тренировку.
– На пляж можно и после тренировки сходить!
СЭ
– Этим летом было много разговоров о вашем возможном переходе в "Лас-Пальмас". Насколько серьезным был этот вариант?
– Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.
– Идея подобного переезда была интересна?
– Да, конечно! "Лас-Пальмас" провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация – Канары!
– Не думаете, что географическая составляющая могла стать проблемой? Все на пляж идут, а вы – на тренировку.
– На пляж можно и после тренировки сходить!
СЭ
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