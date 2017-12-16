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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Маурисио Почеттино: мы поехали в Манчестер, чтобы биться и убивать их
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о настрое перед матчем чемпионата Англии против "Манчестер Сити".
– "Тоттенхэму" нельзя поддаваться ауре "Манчестер Сити". У нас были похожие эмоции в прошлом сезоне, с командой происходило нечто необычное. Сопернику всегда было сложно против нас играть.
Конечно, "Сити" играет фантастически. Мы уважаем эту команду, ее игроков, но мы поехали в Манчестер, чтобы биться, убивать их и постараться выиграть. Мы должны выложиться на полную, - передает слова тренера "СЭ" со ссылкой на Yahoo.
– "Тоттенхэму" нельзя поддаваться ауре "Манчестер Сити". У нас были похожие эмоции в прошлом сезоне, с командой происходило нечто необычное. Сопернику всегда было сложно против нас играть.
Конечно, "Сити" играет фантастически. Мы уважаем эту команду, ее игроков, но мы поехали в Манчестер, чтобы биться, убивать их и постараться выиграть. Мы должны выложиться на полную, - передает слова тренера "СЭ" со ссылкой на Yahoo.
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