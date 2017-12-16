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СМИ: Карло Анчелотти в феврале возглавит "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович уже определился, кто сменит зимой Антонио Конте на посту главного тренера.

По данным Daily Record, Абрамович уже провел переговоры с итальянским специалистом Карло Анчелотти, обсудив с ним детали нового контракта - стороны пришли к соглашению о том, что возвращение состоится в феврале 2018 года.

Нынешний наставник "синих" Антонио Конте будет отправлен в отставку. Одной из причин разрыва контракта называется конфликт в сфере трансферной политики клуба.
Теги: Анчелотти Абрамович Челси
Сегодня, 18:06
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