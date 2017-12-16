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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
СМИ: Карло Анчелотти в феврале возглавит "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович уже определился, кто сменит зимой Антонио Конте на посту главного тренера.
По данным Daily Record, Абрамович уже провел переговоры с итальянским специалистом Карло Анчелотти, обсудив с ним детали нового контракта - стороны пришли к соглашению о том, что возвращение состоится в феврале 2018 года.
Нынешний наставник "синих" Антонио Конте будет отправлен в отставку. Одной из причин разрыва контракта называется конфликт в сфере трансферной политики клуба.
По данным Daily Record, Абрамович уже провел переговоры с итальянским специалистом Карло Анчелотти, обсудив с ним детали нового контракта - стороны пришли к соглашению о том, что возвращение состоится в феврале 2018 года.
Нынешний наставник "синих" Антонио Конте будет отправлен в отставку. Одной из причин разрыва контракта называется конфликт в сфере трансферной политики клуба.
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