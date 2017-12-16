СМИ: Карло Анчелотти в феврале возглавит "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович уже определился, кто сменит зимой Антонио Конте на посту главного тренера.По данным Daily Record, Абрамович уже провел переговоры с итальянским специалистом Карло Анчелотти, обсудив с ним детали нового контракта - стороны пришли к соглашению о том, что возвращение состоится в феврале 2018 года.Нынешний наставник "синих" Антонио Конте будет отправлен в отставку. Одной из причин разрыва контракта называется конфликт в сфере трансферной политики клуба.