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Защитник "Шальке" Коке перешел в "Леванте"

Защитник "Шальке" Коке продолжит карьеру в "Леванте", сообщает официальный сайт клуба.

"Леванте" арендовал 30-летнего игрока до июля 2018 года.

В текущем сезоне Коке провел два матча и не отметился результативными действиями.
Теги: Шальке Леванте Трансферы
Сегодня, 18:28
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