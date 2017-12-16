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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Челси" переиграл "Саутгемптон", "Арсенал" выиграл у "Ньюкасла"
Матч 18-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Саутгемптон" завершился победой хозяев поля – 1:0.
Чемпионат Англии
18 тур
"Челси" – "Саутгемптон" 1:0
Голы: Алонсо, 45+3
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес (Дзаппакоста, 82), Бакайоко, Канте, Азар (Мората, 73), Виллиан, Родригес (Фабрегас, 68)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Лемина, 17), Бертранд, Худт, Йосида, Стивенс, Уорд-Праус, Ромеу, Хёйбьерг (Буфаль, 72), Редмонд, Габбьядини (Остин, 61)
Предупреждения: Йосида, 45+2, Стивенс, 87, Редмонд, 87, Алонсо, 90+4
"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0
Гол: Озил, 23
"Арсенал": Чех, Бельерин, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Джака, Озил, Айуоби (Уэлбек, 72), Ляказетт (Жиру, 72), Санчес (Коклен, 89)
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Манкильо, Ласcеллс, Лежён, Мерино (Диаме, 82), Атсу (Ричи, 54), Хэйден, Мёрфи (Гэйл, 68), Хоселу, Перес
Предупреждения: Атсу, 40, Монреаль, 86, Джака, 90+2
"Уотфорд" – "Хаддерсфилд Таун" 1:4
Голы: Качунга, 6, Муй, 23, Депуатр, 50, Дукуре, 68, Муй, 89
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас (Чука, 82), Кабазель, Прёдль, Мариаппа (Перейра, 29), Дукуре, Капу (Грэй, 64), Каррильо, Дини, Ришарлисон
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Хадергьонай, Лёв (Мэлоун, 45), Йоргенсен, Шиндлер, Парра (Уильямс,64), Муй, Хогг, Качунга (Инс, 19), Депуатр, Куанер
Предупреждения: Хогг, 37, Дукуре, 41, Хогг, 61, Депуатр, 69
Удаления: Дини, 33
Чемпионат Англии
18 тур
"Челси" – "Саутгемптон" 1:0
Голы: Алонсо, 45+3
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес (Дзаппакоста, 82), Бакайоко, Канте, Азар (Мората, 73), Виллиан, Родригес (Фабрегас, 68)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Лемина, 17), Бертранд, Худт, Йосида, Стивенс, Уорд-Праус, Ромеу, Хёйбьерг (Буфаль, 72), Редмонд, Габбьядини (Остин, 61)
Предупреждения: Йосида, 45+2, Стивенс, 87, Редмонд, 87, Алонсо, 90+4
"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0
Гол: Озил, 23
"Арсенал": Чех, Бельерин, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Джака, Озил, Айуоби (Уэлбек, 72), Ляказетт (Жиру, 72), Санчес (Коклен, 89)
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Манкильо, Ласcеллс, Лежён, Мерино (Диаме, 82), Атсу (Ричи, 54), Хэйден, Мёрфи (Гэйл, 68), Хоселу, Перес
Предупреждения: Атсу, 40, Монреаль, 86, Джака, 90+2
"Уотфорд" – "Хаддерсфилд Таун" 1:4
Голы: Качунга, 6, Муй, 23, Депуатр, 50, Дукуре, 68, Муй, 89
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас (Чука, 82), Кабазель, Прёдль, Мариаппа (Перейра, 29), Дукуре, Капу (Грэй, 64), Каррильо, Дини, Ришарлисон
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Хадергьонай, Лёв (Мэлоун, 45), Йоргенсен, Шиндлер, Парра (Уильямс,64), Муй, Хогг, Качунга (Инс, 19), Депуатр, Куанер
Предупреждения: Хогг, 37, Дукуре, 41, Хогг, 61, Депуатр, 69
Удаления: Дини, 33
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