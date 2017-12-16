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Маурисио Пеллегрино: в матче с "Челси" мы сражались до конца

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в 18-м туре чемпионата Англии.

"Это была сложная игра, особенно во втором тайме. Когда вы играете с пятью защитниками, у вас мало игроков в середине поля. И соперник больше контролировал мяч. Мы имели пару шансов, были близки к голу. Мы сражались до конца", - цитирует Пеллегрино Sky Sports.
Теги: Саутгемптон Челси
Сегодня, 21:26
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