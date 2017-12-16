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Антонио Конте: можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Саутгемптоном" (1:0).

"Мы доминировали, нанесли 24 удара по воротам, попали в штангу и хотели забить второй мяч, чтобы немного расслабиться. У нас было много шансов, но их вратарь Фрейзер Форстер был хорош. Мы же можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой", - приводит слова Конте BBC.
Теги: Конте Челси Саутгемптон
Сегодня, 22:22
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
это да,могли забить больше...игра понравилась! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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