Антонио Конте: можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Саутгемптоном" (1:0)."Мы доминировали, нанесли 24 удара по воротам, попали в штангу и хотели забить второй мяч, чтобы немного расслабиться. У нас было много шансов, но их вратарь Фрейзер Форстер был хорош. Мы же можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой", - приводит слова Конте BBC.