Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
Дидье Дрогба сменил имидж (фото) (1)
18:13
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа? (3)
Антонио Конте: можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Саутгемптоном" (1:0).
"Мы доминировали, нанесли 24 удара по воротам, попали в штангу и хотели забить второй мяч, чтобы немного расслабиться. У нас было много шансов, но их вратарь Фрейзер Форстер был хорош. Мы же можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой", - приводит слова Конте BBC.
"Мы доминировали, нанесли 24 удара по воротам, попали в штангу и хотели забить второй мяч, чтобы немного расслабиться. У нас было много шансов, но их вратарь Фрейзер Форстер был хорош. Мы же можем быть довольны своим выступлением и сухой игрой", - приводит слова Конте BBC.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.