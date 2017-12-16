Где предел совершенству? "Манчестер Сити" позволил "Тоттенхэму" играть всего 15 минут

Гвардиола превратил АПЛ в испанский колхоз, а английских топов - в Малагу, Леванте и прочие Нумансии... pic.twitter.com/0JOKlSD1rA — ZhuraWell (@TimZhur) December 16, 2017

Чемпионат Англии



18 тур



"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:1

Голы: Гюндоган, 17, Де Брёйне, 75, Стерлинг, 82, 90+1, Эриксен, 90+2

Многие ожидали самого интересного английского сезона за долгие годы, но у Пепа Гвардиолы на то свои планы. Чемпионская интрига убита неделю назад, однако это не значит, что игры «Манчестер Сити» больше не нужно смотреть. Всё совсем наоборот.Давид Сильва в последнее время стал настоящим лидером «Сити»: к колоссальной вовлечённости в командную игру испанец сумел добавить 4 гола в последних 3-х матчах, но сегодняшнюю игру пропустил из-за личных проблем.Правда, проблемой для команды это не стало. Такое впечатление, что отсутствие того или иного игрока только облегчает участь Пепа Гвардиолы: ему не надо думать, кого из великолепных мастеров оставить на скамейке. Трудности Сильвы дали шанс сыграть в стартовом составе Илкаю Гюндогану, про которого забыли многие, но не тренер. В отличие от Давида или того же Де Брёйна, Гвардиола лично приглашал Гюндогана в «Сити». Тренер мог бы выбрать вариант с двумя нападающими, выпустить Бернарду Силву, но доверил Илкаю роль сменщика Сильвы и получил профит в виде гола после углового уже на 14-й минуте.Гюндоган, конечно, не затмил Де Брёйна, но великолепно играл в пас, чувствовал партнёров и разгонял атаки. Так что потеря одного ключевого игрока – не повод для Пепа Гвардиолы задумчиво чесать лысину. С «Юнайтед» он довольно легко разобрался без Агуэро, например.Нетрудные логические изощрения могут выявить возможное слабое место техничной и юркой команды Гвардиолы. Казалось бы, в Англии такой коллектив могут просто задавить стандартами, но даже это не то что не работает против «Сити», это работает на «Сити»!В дерби будущие чемпионы Англии забили после стандартов оба мяча, один забили таким же образом «Вест Хэму», да и вообще на счету того же Отаменди уже 5 мячей. Если соперники не могут удержать «горожан» при подачах угловых, то как быть с позиционными и быстрыми атаками, где габариты вообще не играют роли?Немец доминировал в сентябре и октябре, но в последнее время мог заставить Гвардиолу задуматься насчёт своего пребывания в стартовом составе. В матче со «Суонси» Лерой не появился вообще, подходя к этой игре с одним голевым пасом в 7 последних матчах. Сегодня в отсутствие Сильвы Сане смело и успешно шёл в обводку, отменно создавал ширину атаки, открывался, врывался в зоны и в итоге записал на свой счёт 2 голевых паса. Мог и больше, если бы не замена ближе к концу матча.Если Гюндоган в середине поля продемонстрировал великолепный уровень футбола, то «шпорам» такого игрока не хватило. У Харри Уинкса ещё многое впереди – парню всего 21 – но на данный момент он оказался просто не готов к игре под таким давлением. Уинкс почти не помогал Дембеле начинать атаки, а когда мяч оказывался у него, атака заканчивалась вовсе или теряла остроту. Вспомнить хотя бы контрвыпад в середине 2-го тайма: Уинкс относительно простым пасом мог вывести Сона 1 на 1, но вместо этого покатил во фланг на Роуза. Неплохой момент Харри имел и при счёте 0:2, сразу после незабитого Жезусом пенальти, но загубил его от нерешительности.Потрясающие комбинации, финты, удары – всем этим технари Гвардиолы уже не удивляют. Естественно, не могут они удивить и высоким прессингом, но сегодня он был воистину подавляющим. «Тоттенхэм» в 1-м тайме в основном занимался тем, что через Льориса, Вертонгена и Роуза пытался выйти из-под давления, которое возглавлял Де Брёйне. Цитата Гвардиолы: «Больше всего я восхищаюсь тем, как мы играем без мяча. Спасибо клубу, что предоставил мне таких замечательных игроков. Де Брёйне великолепен с мячом, но он и носится как игрок Национальной лиги, что упрощает жизнь и тренеру, и всей команде».По большей части эти попытки не были успешны, а когда «Тоттенхэм» попробовал организовать нечто схожее, то получил множество контратак. «Шпоры» не могли организовать компактный прессинг, раз за разом оставались отрезанными. Исключением были только первые 15 минут 2-го тайма, когда «Тоттенхэм» действительно смотрелся неплохо и сумел включить в игру свою креативную группу.«Тоттенхэм» доигрывал матч в разобранном состоянии, будто без одного-двух игроков. И на такую участь команду обрекли её лидеры. И Харри Кейн, и Делле Алли сегодня вполне наиграли на прямые красные за фолы на Стерлинге и Де Брёйне, но арбитр Крэйг Поусон пожалел игроков «Тоттенхэма», в то время как они коллег совсем не жалели.Столкновение Алли с Де Брёйне на повторе смотрелось как путёвка в лазарет для бельгийца месяца на 3-4, но не прошло и 3-х минут, как Кевин отомстил «шпорам» великолепным голом, который закрыл вопрос с интригой в матче. Вообще, Де Брёйне провел очередной волшебный матч: если «Сити» преуспеет ещё и в Лиге чемпионов, а Бельгия сильно выступит на чемпионате мира, мы можем увидеть пополнение в закрытом дуэте коллекционеров индивидуальных наград.Родина футбола повидала вроде бы всё: чемпионаты Англии проводятся с конца позапрошлого века, но ещё никому и никогда не удавалось одержать 16 побед подряд.Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, (Фоден, 87), Де Брёйне, Стерлинг, Зане, Агуэро, (Жезус, 63).: Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Уинкс, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, (Сиссоко, 88), Сон, (Ламела, 82), Кейн.Отаменди, 42, Делф, 55, Кейн, 56, Дембеле, 65, Алли, 71