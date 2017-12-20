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Ринат Билялетдинов может возглавить "СКА-Хабаровск"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, что провел переговоры с клубом "СКА-Хабаровск".

"Неделю назад они вышли на меня, я дал согласие. Но пока ничего не подписано, поэтому о сроках контракта и задачах говорить преждевременно.

Если договор будет подписан, то, скорее всего, после Нового года", - передает слова специалиста "СЭ".
Теги: Билялетдинов Р. СКА-Хабаровск
Сегодня, 01:00
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