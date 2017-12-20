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Боян Йокич: российский холод для меня не проблема

Защитник "Уфы" Боян Йокич рассказал о переезде в Россию - в феврале словенец заключил с уфимским клубом контракт.

"На меня вышел футбольный клуб "Уфа", этот вариант меня очень сильно заинтересовал, это был новый вызов в моей карьере. Считаю, что русский чемпионат довольно сильный. Было интересно отправиться в Россию. Мне звонил тренер, я знал его как хорошего игрока, как бывшего хорошего тренера "Зенита".

Я уже был в России, мы играли в Москве в плей-офф к чемпионату мира, холод для меня не проблема, в Словении тоже есть зима", - передает слова Йокича "Чемпионат" со ссылкой на передачу "Вкусный футбол".
Теги: Уфа
Сегодня, 12:59
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