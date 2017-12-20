"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Габриэлом Жезусом с увеличением зарплаты

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус близок к продлению своего контракта с "горожанами", передает Goal.Нынешнее соглашение бразильца действительно до лета 2021 года. Руководство "Ман Сити" в связи с успешным выступлением Жузуса хочет повысить его зарплату и продлить договор еще на два года.Оклад форварда в случае заключения сделки возрастет в два раза.