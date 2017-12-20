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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Габриэлом Жезусом с увеличением зарплаты
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус близок к продлению своего контракта с "горожанами", передает Goal.
Нынешнее соглашение бразильца действительно до лета 2021 года. Руководство "Ман Сити" в связи с успешным выступлением Жузуса хочет повысить его зарплату и продлить договор еще на два года.
Оклад форварда в случае заключения сделки возрастет в два раза.
Нынешнее соглашение бразильца действительно до лета 2021 года. Руководство "Ман Сити" в связи с успешным выступлением Жузуса хочет повысить его зарплату и продлить договор еще на два года.
Оклад форварда в случае заключения сделки возрастет в два раза.
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