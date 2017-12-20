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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Мостовой: назову лучшим Фернандеша, его манера игры похожа на мою
Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой назвал лучшего полузащитника 2017 года в российской премьер-лиге.
"Лучшим полузащитником года назову Мануэла Фернандеша. Играет очень хорошо: может и отдать, и забить. Ведет уверенно игру команды, не боится. Имеет все качества, при этом он и в обороне помогает, отбирает много. К тому же универсал, может играть и на фланге.
Сейчас это главный лидер "Локомотива". Мы с ним даже похожи по манере игры. Он тоже может выдержать паузу, нестандартно сыграть", - передает слова Мостового "Чемпионат".
"Лучшим полузащитником года назову Мануэла Фернандеша. Играет очень хорошо: может и отдать, и забить. Ведет уверенно игру команды, не боится. Имеет все качества, при этом он и в обороне помогает, отбирает много. К тому же универсал, может играть и на фланге.
Сейчас это главный лидер "Локомотива". Мы с ним даже похожи по манере игры. Он тоже может выдержать паузу, нестандартно сыграть", - передает слова Мостового "Чемпионат".
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