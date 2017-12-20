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Александр Мостовой: назову лучшим Фернандеша, его манера игры похожа на мою

Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой назвал лучшего полузащитника 2017 года в российской премьер-лиге.

"Лучшим полузащитником года назову Мануэла Фернандеша. Играет очень хорошо: может и отдать, и забить. Ведет уверенно игру команды, не боится. Имеет все качества, при этом он и в обороне помогает, отбирает много. К тому же универсал, может играть и на фланге.

Сейчас это главный лидер "Локомотива". Мы с ним даже похожи по манере игры. Он тоже может выдержать паузу, нестандартно сыграть", - передает слова Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Фернандеш
Сегодня, 15:59
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№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Якалка


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда уж конечно лучший, если "похож на меня".Браво Саша.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
да уж.от скромности и зависти не умрет
Регистрация: 7.09.2015
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