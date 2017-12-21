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Илья Геркус: "Локомотив" ищет варианты аренды или свободных агентов

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об обсуждении трансферной политики на совете директоров клуба.

- Я донес нынешнюю позицию клуба. Она в следующем – сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть.

У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят. Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты.

– Леонид Федун говорит о том, что большие трансферы "Спартака" – это 15 и больше миллионов евро. Какой трансфер дорогой для "Локо"?

– Любой. Мы ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или на правах аренды да еще зимой – это очень редкое сочетание. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

– То есть максимум будет 1-2 новичка?

– Да, - передает слова Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 08:04
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