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Георгий Черданцев: Салах сейчас лучше, чем Месси и Роналду

Телекомментатор Георгий Черданцев высказал мнение о нападающем "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеде Салахе.

"Салах сейчас №1 в мире. Месси и Роналду играют в гораздо менее насыщенном и конкурентном чемпионате, а Салах вкалывает по полной и показывает экстра-класс по два раза в неделю.

За 19 июня тревожно", – написал Черданцев в твиттере.
Теги: Черданцев Салах
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: Эксперт (Сегодня, 16:01) #
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Де Брейне. вот кто прямо сейчас лучший.
Регистрация: 22.03.2017
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