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Маттиас Краневиттер: Месси - обычный человек

Полузащитник "Зенита" Маттиас Краневиттер рассказал о партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Нас многое связывает, мы вместе тренировались, пили мате, по вечерам, разговаривали. Он обычный человек", - передает слова Краневиттера RT.
Теги: Краневиттер Месси
Сегодня, 15:43
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