Главный тренер "Шахтера" не отпустил Марлоса в Турцию

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Марлос мог перейти в "Бешикташ", передает Fanatik.Турецкий клуб обращался к "горнякам" с официальным предложением, но получил отказ. Отмечается, что данное решение было принято после совещания руководства украинской команды с главным тренером Паулу Фонсекой.