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Главный тренер "Шахтера" не отпустил Марлоса в Турцию

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Марлос мог перейти в "Бешикташ", передает Fanatik.

Турецкий клуб обращался к "горнякам" с официальным предложением, но получил отказ. Отмечается, что данное решение было принято после совещания руководства украинской команды с главным тренером Паулу Фонсекой.
Теги: Марлос Шахтер Бешикташ
Сегодня, 16:11
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