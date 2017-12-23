Дженнаро Гаттузо встретился с руководством "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо с опозданием пришел напресс-конференцию после матча 18-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:2).Как сообщает Football Italia, по окончании встречи итальянец провел встречу с руководством клуба. Об итогах переговоров 39-летнего итальянца с представителями красно-черных не сообщается.Напомним, что Гаттузо возглавил "россонери" в конце ноября. Под его руководством миланцы выиграли два матча из шести.