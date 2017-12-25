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СМИ: "Базель" проявляет интерес к Морицу Бауэру

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр в ближайшее трансферное окно может сменить команду, передает "Бизнес online".

Сообщается, что 25-летним игроком интересуется швейцарский "Базель".

Напомним, в Казань Бауэр переехал летом 2016 года из "Грассхоппера".
Теги: Базель Бауэр Рубин Трансферы
Сегодня, 04:32
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