Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
СМИ: Виталий Мутко остается в РФС (4)
СМИ: Виталий Мутко остается в РФС (4)
14:02
Вячеслав Грозный: Семин результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить (4)
Вячеслав Грозный: Семин результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить (4)
12:42
Президент "Уфы": в реформе Федуна есть рациональные предложения, но с чем-то я не согласен (1)
Президент "Уфы": в реформе Федуна есть рациональные предложения, но с чем-то я не согласен (1)
11:03
Пеле: сборной России не нужно переживать о том, что у себя дома надо обязательно выиграть ЧМ (2)
Пеле: сборной России не нужно переживать о том, что у себя дома надо обязательно выиграть ЧМ (2)
Вячеслав Колосков: не вижу предпосылок для ухода Мутко с поста главы РФС
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему заседания исполкома Российского футбольного союза и возможной отставки его главы Виталия Мутко.
- Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?
- Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идер речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.
- То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?
- Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.
- Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?
- Нет. А со стороны кого?
- Со стороны ФИФА.
- Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.
- Будет ли обсуждаться новый лимит?
- "10+15" обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине - сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.
- Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?
- Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества (легионеров), а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров - это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…
"СЭ"
- Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?
- Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идер речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.
- То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?
- Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.
- Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?
- Нет. А со стороны кого?
- Со стороны ФИФА.
- Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.
- Будет ли обсуждаться новый лимит?
- "10+15" обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине - сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.
- Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?
- Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества (легионеров), а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров - это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.