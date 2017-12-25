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Вячеслав Колосков: не вижу предпосылок для ухода Мутко с поста главы РФС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему заседания исполкома Российского футбольного союза и возможной отставки его главы Виталия Мутко.

- Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?

- Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идер речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

- То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?

- Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.

- Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?

- Нет. А со стороны кого?

- Со стороны ФИФА.

- Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.

- Будет ли обсуждаться новый лимит?

- "10+15" обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине - сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.

- Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?

- Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества (легионеров), а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров - это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…

"СЭ"
Теги: Колосков Мутко
Сегодня, 15:55
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(1)
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Старый ты стал Колосков,г.вно стал,да собственно говоря г.вно и был!Очки одень и увидишь.
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:59) #
  • +3
  •  (3)
online

Один негодяй защищает другого. У таких дельцов нет ни стыда ни совести.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:58) #
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Колосков знает, сам за то место цеплялся.
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 16:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Это нормально!
Всегда так было и так будет.. В наших министерствах отвечает не руководитель, а исполнитель. Только нахер они тогда вообще нужны, если решения разрабатывают, предлагают и исполняют обычные специалисты, а эти морды только в телике мелькают?


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Балтийцы Калининграда вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№1 Написал: следующий (Сегодня, 16:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Действительно, а какие laughing laughing laughing sweat_smile
Регистрация: 14.12.2012
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