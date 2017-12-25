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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Директор "Тобола": Евдокимов просил увеличить зарплату, на такое пойти не смогли
Директор "Тобола" Николай Панин рассказал, почему клуб не смог продлить отношения с Робертом Евдокимовым.
— Почему не получилось продлить отношения с Робертом Евдокимовым?
— В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.
— Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?
— Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.
ФК "Тобол"
— Почему не получилось продлить отношения с Робертом Евдокимовым?
— В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.
— Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?
— Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.
ФК "Тобол"
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