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Директор "Тобола": Евдокимов просил увеличить зарплату, на такое пойти не смогли

Директор "Тобола" Николай Панин рассказал, почему клуб не смог продлить отношения с Робертом Евдокимовым.

— Почему не получилось продлить отношения с Робертом Евдокимовым?

— В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.

— Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?

— Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.

ФК "Тобол"
Теги: Евдокимов
Сегодня, 16:06
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