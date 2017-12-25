Директор "Тобола": Евдокимов просил увеличить зарплату, на такое пойти не смогли

Директор "Тобола" Николай Панин рассказал, почему клуб не смог продлить отношения с Робертом Евдокимовым.— В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу.— Те люди, которые с ним пришли также не приняли наши условия.