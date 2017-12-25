Новым главным тренером сборной Чили станет наставник "Фламенго"

Бывший главный "Фламенго" Рейнальдо Руэда возглавит сборную Чили, сообщает Futbolred.Экс-тренер национальных команд Колумбии и Эквадоре уже в начале января будет представлен на новой должности.Отмечается, что за расторжение контракта с клубом Федерации футбола Чили придется заплатить один миллион долларов.