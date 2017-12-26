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"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон", Кейн оформил восьмой хет-трик в 2017 году

"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" со счетом 5:2 в матче 20-го тура чемпионата Англии. Нападающий Харри Кейн стал первым футболистом в истории премьер-лиги, который сумел оформить шесть хет-триков в течение одного календарного года. Всего в 2017-м на счету футболиста восемь подобных игр.

Чемпионат Англии

20-й тур

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" – 5:2

Голы: Кейн, 22 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Алли, 49 (3:0). Сон Хын Мин, 51 (4:0). Буфаль, 64 (4:1). Кейн, 67 (5:1). Тадич, 82 (5:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Роуз, Орье, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 54), Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Худт, Стивенс, Таргетт (Маккуин, 77), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Тадич, 63), Буфаль, Лонг, Редмонд (Габбьядини, 63).

Предупреждения: Хейбьерг, 21. Лонг, 58.
Теги: Тоттенхэм Саутгемптон
Сегодня, 17:32
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№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Кто то делал такое?С нашими понятн,за всю карьеру не сделают,а в Европе?
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Монстр.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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