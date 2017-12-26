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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон", Кейн оформил восьмой хет-трик в 2017 году
"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" со счетом 5:2 в матче 20-го тура чемпионата Англии. Нападающий Харри Кейн стал первым футболистом в истории премьер-лиги, который сумел оформить шесть хет-триков в течение одного календарного года. Всего в 2017-м на счету футболиста восемь подобных игр.
Чемпионат Англии
20-й тур
"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" – 5:2
Голы: Кейн, 22 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Алли, 49 (3:0). Сон Хын Мин, 51 (4:0). Буфаль, 64 (4:1). Кейн, 67 (5:1). Тадич, 82 (5:2).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Роуз, Орье, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 54), Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Худт, Стивенс, Таргетт (Маккуин, 77), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Тадич, 63), Буфаль, Лонг, Редмонд (Габбьядини, 63).
Предупреждения: Хейбьерг, 21. Лонг, 58.
Чемпионат Англии
20-й тур
"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" – 5:2
Голы: Кейн, 22 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Алли, 49 (3:0). Сон Хын Мин, 51 (4:0). Буфаль, 64 (4:1). Кейн, 67 (5:1). Тадич, 82 (5:2).
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Роуз, Орье, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 54), Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Худт, Стивенс, Таргетт (Маккуин, 77), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Тадич, 63), Буфаль, Лонг, Редмонд (Габбьядини, 63).
Предупреждения: Хейбьерг, 21. Лонг, 58.
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