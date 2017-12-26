"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон", Кейн оформил восьмой хет-трик в 2017 году

"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" со счетом 5:2 в матче 20-го тура чемпионата Англии. Нападающий Харри Кейн стал первым футболистом в истории премьер-лиги, который сумел оформить шесть хет-триков в течение одного календарного года. Всего в 2017-м на счету футболиста восемь подобных игр.Чемпионат Англии20-й тур: Кейн, 22 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Алли, 49 (3:0). Сон Хын Мин, 51 (4:0). Буфаль, 64 (4:1). Кейн, 67 (5:1). Тадич, 82 (5:2)."Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Роуз, Орье, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 54), Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн."Саутгемптон": Форстер, Йосида, Худт, Стивенс, Таргетт (Маккуин, 77), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Тадич, 63), Буфаль, Лонг, Редмонд (Габбьядини, 63).Предупреждения: Хейбьерг, 21. Лонг, 58.