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Анатолий Тимощук: "Зенит" сделает все, чтобы выиграть чемпионат

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался относительно шансов сине-бело-голубых за титул чемпиона премьер-лиги.

"Главное - набрать максимум очков в заключительной части сезона. Поэтому, думаю, будем обсуждать с тренерами сокращение ротации и отказ от экспериментов с тактическими схемами. Все понимают, насколько важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано все.

Предыдущие годы показали, что отыгрывался и не такой отрыв, какой сейчас есть у "Локомотива". Отрыв составляет 8 очков, и мы понимаем, что нужно выиграть оставшиеся 10 матчей. Только надо выиграть не на словах, а на деле. Мы не раз видели такие победные серии, как сейчас у "Манчестер Сити" в Англии.

Каждый из ребят должен понимать, насколько сложным будет этот игровой отрезок. Будем к этому готовы. Каждый восстановится, и, думаю, всё должно быть хорошо. Даст бог - вернем те позиции, на которых находились", - передает слова Тимощука радио "Зенит".
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 06:57
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