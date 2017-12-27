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Мусса Дембеле: Кейн, ты заслужил этот рекорд

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле поздравил одноклубника Харри Кейна.

В сегодняшнем матче против "Саутгемптона" (5:2) Кейн оформил хет-трик, ставший для него шестым в календарном году - это первый случай для форварда клуба премьер-лиги. Также он стал лучшим бомбардиром 2017 года с 56 голами, на 2 мяча обойдя Лионеля Месси.

"Отличная победа и искренние поздравления моему приятелю Харри Кейну. Ты заслужил этот рекорд!" - написал Дембеле.

Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 17:20
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