СМИ: "Манчестер Юнайтед" передумал покупать Антуана Гризманна

"Манчестер Юнайтед" отказался от намерения приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, передает Marca.Наставник манкунианцев Жозе Моуринью считает сумму отступных за 26-летнего француза в 100 миллионов евро завышенной.Напомним, на Гризманна также претендует "Барселона".