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СМИ: "Манчестер Юнайтед" передумал покупать Антуана Гризманна

"Манчестер Юнайтед" отказался от намерения приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, передает Marca.

Наставник манкунианцев Жозе Моуринью считает сумму отступных за 26-летнего француза в 100 миллионов евро завышенной.

Напомним, на Гризманна также претендует "Барселона".
Теги: Манчестер Юнайтед Гризманн
Сегодня, 07:09
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№2 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 08:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
100 лямов относительно чего-кого? если Неймара-Мбаппе, так за тех в двое больше отдали, 4 Гризманна стоят 2-х Неймара-Мбаппе? Всё на любителя..
Регистрация: 25.11.2017
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Согласен: он столько не стоит. В Барсе он окупит эти затраты, а в твоём Юнайтед - нет.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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