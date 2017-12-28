Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Реал" рассматривает возможность аренды Давида Вильи

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья зимой на правах аренды может перейти в "Реал", передает Onda Cero.

Сообщается, что сделку уже одобрил главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан, а увеличивает вероятность трансфера то, что в МЛС сейчас перерыв, и испанец находится в отпуске.

Ранее Вилья выступал за "Атлетико" и "Барселону".
Теги: Вилья Реал Трансферы
Сегодня, 18:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.