"Реал" рассматривает возможность аренды Давида Вильи

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья зимой на правах аренды может перейти в "Реал", передает Onda Cero.Сообщается, что сделку уже одобрил главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан, а увеличивает вероятность трансфера то, что в МЛС сейчас перерыв, и испанец находится в отпуске.Ранее Вилья выступал за "Атлетико" и "Барселону".