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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: получается что Мутко у нас сакральная жертва
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал ситуацию с возможной отставкой вице-премьера правительства и главой РФС Виталием Мутко.
– Как вы оцениваете ситуацию с вице-премьером Виталием Мутко?
– Видимо, уход Мутко, хотя бы временный, был одним из условий, что наши западные так называемые «партнёры» перестанут нас долбать насчёт чемпионата мира. Получается, что у нас Мутко сакральная жертва.
– То есть не важно, делал он что-то или нет, важно, чтобы была жертва?
– БОльшая часть наших спортсменов разве что-то делала? А на Олимпиаду ехать не может. С тех пор, как Европа стала проституткой Америки, не важно, что происходит. Хозяин дал команду – бордель пляшет под его скрипку.
– Заявления ФИФА о том, что организация вне политики – это предмет торга или принципиальная позиция?
– Я думаю, в самой ФИФА этому не верят. И над такими заявлениями очень долго ржут. Дело в том, что ФИФА не так зависима от США, американцы просто не могут там раздавать указания так, как в олимпийском комитете, как Украиной они командуют. Они от лица своих корпораций говорят: либо вы делаете так, либо мы прекращаем финансирование. Другого такого финансирующего органа нет. Уже отдали Олимпиаду-2028 США.
А в футболе американские компании не так представлены в спонсорстве. Нет такого засилья, их вполне могут заменит наши, например Газпром. Там у них так не получается, вот даже Англии ЧМ-2018 не отдали. Мне кажется что эта истерия, вполне возможно, с того момента и началась. Но, думаю, вынуждение Мутко уйти – это «дружественные» действия наших американских, как их называет наш президент, партнёров. Это максимум, на что они способны в этой ситуации.
– Почему с их позиции тогда реально не попытался отобрать у России чемпионат мира?
– Пытались, но это слишком сложно. На сегодняшний день как и кто это может сделать? Плюс не забывайте, что за свой счёт делать тоже никто ничего не хочет. Сказки рассказывать – это одно, а попадать на серьёзные деньги – другое. Деньги потрачены в России. Думаю, здесь всё упирается в финансы. Но также думаю, что и цепляться тут им особо и не за что.
– Почему мы не видим в футболе ситуации, в которую поставили наших олимпийцев?
– Думаю, в олимпийский видах факты допинговых нарушений всё-таки были. Пусть не намного больше, чем у других стран. Но всё-таки больше, чем в футболе. В футболе также бывает, проскальзывают моменты, но в основном в организм футболистов попадают запрещённые препараты, которые не помогают, а наоборот – мешают. К тому же олимпийскую сборную обвиняют в том, что это государственная система, а в футболе точно никакой системы не найдёшь и даже при желании – не придумаешь, не привяжешь.
Тут разве что только можно найти отдельных спортсменов-идиотов, которые не могут отказать себе в удовольствиях в ночных клубах. Эти только вредят себе, но кара та же самая.
– Думаю, вы помните статью «Бромантановый «Спартак» времён вашего правления...
– Я уже много раз давал комментарии, зачем повторять одно и то же 15-17 лет? Тогда ту ситуацию использовали те, кто не мог победить нас на поле. Молодцы, что говорить.
– Как он возник у целого ряда игроков?
– Там возникло у Титова две молекулы, а не у целого ряда игроков. Вы спрашиваете, не зная сути. Нашли эти молекулы в продуктах распада. Это говорит о том, что когда лекарство, содержащее этот бромантан, принимали, он точно был не запрещён. А когда прошло полгода, у Титова нашли. Надо было ослабить нашу команду, это хорошо получилось. Сделали – молодцы.
– А это назвали заговором против российского футбола...
– Да причём тут заговор? Просто у людей был шанс, они его использовали. Они молодцы, мы – бараны, пропустили этот момент, не смогли их переиграть.
– Можно ли сказать, что то, что тогда сделали против вашей команды, делается против России?
– Тогда я погрузился в вопрос и точно знал, что Титов был не одним из тех, кто там присутствовал, причём не из нашей команды с различными вещами. Все всё используют, каждый использует что может.
Вы реально думаете что те же норвежские лыжники-астматики - они реально астматики через одного? А братья Уильямс, которых называются сёстрами? Думаете, играют без допинга? Используется всё, что удобно использовать. Не удобно здесь и сейчас – не используется.
– Почему тогда компромат был использован только сейчас? Политическая целосообразность?
– Конечно. Помните, Стросс-Кан шёл в президенты Франции, и его сняли с пробега. Думаете, раньше никто не знал о его, скажем так – пристрастиях, привычках? Просто когда надо, вытаскивают то, что знают о человеке. Когда он начинает идти вразрез с политикой заокеанских властителей. Вы думаете, китайцы на домашней Олимпиаде победили, потому что были всех сильнее без допинга? Когда у них пловцы ни до, ни после ничего не выигрывали. Но с ними ничего не могут сделать американцы, тут проблема статусности.
– Скажите, а на ваш взгляд допинг, его применение, сокрытие этих фактов - насколько серьёзный это бизнес в нынешние времена?
– Я не занимался этим, не могу сказать. Но на мой взгляд, без медикаментозной поддержки успехов добиваются процентов 20 людей. Вопрос в том, кто как контролирует это. Препарат могут сделать запрещённым, если это сейчас надо. Или разрешить его кому-то одному.
Это удобный инструмент в руках тех, кто правит балом. Здесь они давят так, на финансовом поле давят с помощью доллара, на военном – с помощью поставок оружия. Где не можешь выиграть в открытой борьбе, надо выиграть под ковром. Это их образ жизни, мышления, надо это понимать и противостоять.
– Зачем тратить столько сил и средств на борьбу с Россией в этой сфере? У нас мало людей и средств замешано в спортивном бизнесе, пропуск Олимпиады пусть и будет ударом по амбициям, но он уж точно не сокрушит страну. Не уничтожит её экономику.
– Не знаю. Моё мнение по олимпиаде в свете нынешний решений – нашим туда ехать не надо. Нельзя же всё время выглядеть идиотами. Катару запретили вывесить свой флаг на каком-то шахматном турнире – и они послали этот турнир. Не понимаю, почему у Катара, где 30 лет назад люди ходили по пустыне и спали вместе с верблюдами, гордости оказалось больше, чем у нашей страны.
У меня вообще позиция, что надо было, к примеру, попробовать возбудить нашего северокорейского друга, которые бы поставил под вопрос проведение этой олимпиады. Американцам когда что-то надо, они подрывают в том числе и государственные институции в любом регионе. Немножко усилил напряжённость – и всё, попросят Россию приехать, потому что северокорейский друг своих обижать не будет. Может, моё мнение глупое, наивное, смешное, но оно такое.
– Стоит ли ожидать активных выходок перед чемпионатом мира?
– Обязательно. До стартового свистка они не успокоятся.
– Насколько серьёзен и опасен оппонент?
– Я бы не говорил про опасность, я бы говорил про переизбыток подлости. Но я думал, что и с Олимпиадой у них не получится, а получилось. Загадывать сложно. Но отрицательно фон, помои будут литься прямо Ниагарским водопадом.
Думаю, средства будут в основном информационные, другие вряд ли. И уход Мутко, уменьшение давления, на мой взгляд, указывает, что какая-то паритетная договорённость с ФИФА. И у ФИФА должна быть чёткая позиция, чтобы посылать этих любителей правды и демократии.
– Как вы оцениваете ситуацию с вице-премьером Виталием Мутко?
– Видимо, уход Мутко, хотя бы временный, был одним из условий, что наши западные так называемые «партнёры» перестанут нас долбать насчёт чемпионата мира. Получается, что у нас Мутко сакральная жертва.
– То есть не важно, делал он что-то или нет, важно, чтобы была жертва?
– БОльшая часть наших спортсменов разве что-то делала? А на Олимпиаду ехать не может. С тех пор, как Европа стала проституткой Америки, не важно, что происходит. Хозяин дал команду – бордель пляшет под его скрипку.
– Заявления ФИФА о том, что организация вне политики – это предмет торга или принципиальная позиция?
– Я думаю, в самой ФИФА этому не верят. И над такими заявлениями очень долго ржут. Дело в том, что ФИФА не так зависима от США, американцы просто не могут там раздавать указания так, как в олимпийском комитете, как Украиной они командуют. Они от лица своих корпораций говорят: либо вы делаете так, либо мы прекращаем финансирование. Другого такого финансирующего органа нет. Уже отдали Олимпиаду-2028 США.
А в футболе американские компании не так представлены в спонсорстве. Нет такого засилья, их вполне могут заменит наши, например Газпром. Там у них так не получается, вот даже Англии ЧМ-2018 не отдали. Мне кажется что эта истерия, вполне возможно, с того момента и началась. Но, думаю, вынуждение Мутко уйти – это «дружественные» действия наших американских, как их называет наш президент, партнёров. Это максимум, на что они способны в этой ситуации.
– Почему с их позиции тогда реально не попытался отобрать у России чемпионат мира?
– Пытались, но это слишком сложно. На сегодняшний день как и кто это может сделать? Плюс не забывайте, что за свой счёт делать тоже никто ничего не хочет. Сказки рассказывать – это одно, а попадать на серьёзные деньги – другое. Деньги потрачены в России. Думаю, здесь всё упирается в финансы. Но также думаю, что и цепляться тут им особо и не за что.
– Почему мы не видим в футболе ситуации, в которую поставили наших олимпийцев?
– Думаю, в олимпийский видах факты допинговых нарушений всё-таки были. Пусть не намного больше, чем у других стран. Но всё-таки больше, чем в футболе. В футболе также бывает, проскальзывают моменты, но в основном в организм футболистов попадают запрещённые препараты, которые не помогают, а наоборот – мешают. К тому же олимпийскую сборную обвиняют в том, что это государственная система, а в футболе точно никакой системы не найдёшь и даже при желании – не придумаешь, не привяжешь.
Тут разве что только можно найти отдельных спортсменов-идиотов, которые не могут отказать себе в удовольствиях в ночных клубах. Эти только вредят себе, но кара та же самая.
– Думаю, вы помните статью «Бромантановый «Спартак» времён вашего правления...
– Я уже много раз давал комментарии, зачем повторять одно и то же 15-17 лет? Тогда ту ситуацию использовали те, кто не мог победить нас на поле. Молодцы, что говорить.
– Как он возник у целого ряда игроков?
– Там возникло у Титова две молекулы, а не у целого ряда игроков. Вы спрашиваете, не зная сути. Нашли эти молекулы в продуктах распада. Это говорит о том, что когда лекарство, содержащее этот бромантан, принимали, он точно был не запрещён. А когда прошло полгода, у Титова нашли. Надо было ослабить нашу команду, это хорошо получилось. Сделали – молодцы.
– А это назвали заговором против российского футбола...
– Да причём тут заговор? Просто у людей был шанс, они его использовали. Они молодцы, мы – бараны, пропустили этот момент, не смогли их переиграть.
– Можно ли сказать, что то, что тогда сделали против вашей команды, делается против России?
– Тогда я погрузился в вопрос и точно знал, что Титов был не одним из тех, кто там присутствовал, причём не из нашей команды с различными вещами. Все всё используют, каждый использует что может.
Вы реально думаете что те же норвежские лыжники-астматики - они реально астматики через одного? А братья Уильямс, которых называются сёстрами? Думаете, играют без допинга? Используется всё, что удобно использовать. Не удобно здесь и сейчас – не используется.
– Почему тогда компромат был использован только сейчас? Политическая целосообразность?
– Конечно. Помните, Стросс-Кан шёл в президенты Франции, и его сняли с пробега. Думаете, раньше никто не знал о его, скажем так – пристрастиях, привычках? Просто когда надо, вытаскивают то, что знают о человеке. Когда он начинает идти вразрез с политикой заокеанских властителей. Вы думаете, китайцы на домашней Олимпиаде победили, потому что были всех сильнее без допинга? Когда у них пловцы ни до, ни после ничего не выигрывали. Но с ними ничего не могут сделать американцы, тут проблема статусности.
– Скажите, а на ваш взгляд допинг, его применение, сокрытие этих фактов - насколько серьёзный это бизнес в нынешние времена?
– Я не занимался этим, не могу сказать. Но на мой взгляд, без медикаментозной поддержки успехов добиваются процентов 20 людей. Вопрос в том, кто как контролирует это. Препарат могут сделать запрещённым, если это сейчас надо. Или разрешить его кому-то одному.
Это удобный инструмент в руках тех, кто правит балом. Здесь они давят так, на финансовом поле давят с помощью доллара, на военном – с помощью поставок оружия. Где не можешь выиграть в открытой борьбе, надо выиграть под ковром. Это их образ жизни, мышления, надо это понимать и противостоять.
– Зачем тратить столько сил и средств на борьбу с Россией в этой сфере? У нас мало людей и средств замешано в спортивном бизнесе, пропуск Олимпиады пусть и будет ударом по амбициям, но он уж точно не сокрушит страну. Не уничтожит её экономику.
– Не знаю. Моё мнение по олимпиаде в свете нынешний решений – нашим туда ехать не надо. Нельзя же всё время выглядеть идиотами. Катару запретили вывесить свой флаг на каком-то шахматном турнире – и они послали этот турнир. Не понимаю, почему у Катара, где 30 лет назад люди ходили по пустыне и спали вместе с верблюдами, гордости оказалось больше, чем у нашей страны.
У меня вообще позиция, что надо было, к примеру, попробовать возбудить нашего северокорейского друга, которые бы поставил под вопрос проведение этой олимпиады. Американцам когда что-то надо, они подрывают в том числе и государственные институции в любом регионе. Немножко усилил напряжённость – и всё, попросят Россию приехать, потому что северокорейский друг своих обижать не будет. Может, моё мнение глупое, наивное, смешное, но оно такое.
– Стоит ли ожидать активных выходок перед чемпионатом мира?
– Обязательно. До стартового свистка они не успокоятся.
– Насколько серьёзен и опасен оппонент?
– Я бы не говорил про опасность, я бы говорил про переизбыток подлости. Но я думал, что и с Олимпиадой у них не получится, а получилось. Загадывать сложно. Но отрицательно фон, помои будут литься прямо Ниагарским водопадом.
Думаю, средства будут в основном информационные, другие вряд ли. И уход Мутко, уменьшение давления, на мой взгляд, указывает, что какая-то паритетная договорённость с ФИФА. И у ФИФА должна быть чёткая позиция, чтобы посылать этих любителей правды и демократии.
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