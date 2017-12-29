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Марио Манджукич отклонил предложение "Хэбэй Чайна Форчун"

Китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" хотел приобрести у "Ювентуса" хорватского нападающего Марио Манджукича, сообщает Goal.com.

Однако нападающий намерен остаться в туринской команде и отказал китайцам, которые готовы были платить футболисту 15 миллионов евро за год.
Теги: Манджукич Ювентус Трансферы
Сегодня, 00:10
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