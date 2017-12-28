Леандро Паредес сыграл свадьбу в Аргентине

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес опубликовал фотографию со своей свадьбы.23-летний футболист женился на своей девушке в родном городе Буэнос-Айресе. На свадьбе также присутствовал нападающий питерцев Себастьян Дриусси.