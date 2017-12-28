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Леандро Паредес сыграл свадьбу в Аргентине

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес опубликовал фотографию со своей свадьбы.

23-летний футболист женился на своей девушке в родном городе Буэнос-Айресе. На свадьбе также присутствовал нападающий питерцев Себастьян Дриусси.

Te elijo una y mil veces m?s te amo mi amor ????

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Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 00:41
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№5 Написал: safonas (Сегодня, 08:51) #
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какая игра актеров, не хуже чем на поле) сказано Артисты с большой буквы!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 08:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Артём Кантюков
Больше новостей о ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ ЗЕНИТЕ . Свиньи спать не могут без новостей о любимом клубе =)))))

Сравнял свадьбу ихнего Давыдова и нашего,небо и земля..в каком то хлеву,снимок с китайского смартфона ,BQ кажется,позорище...

Ну и с праздником конечно Леандро!
Регистрация: 15.08.2016
№3 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 07:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Больше новостей о ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ ЗЕНИТЕ . Свиньи спать не могут без новостей о любимом клубе =)))))


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= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 06:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и кто из них паредес...дриусси сразу найдешь (справа в белой блузке)
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Обе наштукатурены. Тьфу! confused
Регистрация: 1.12.2014
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