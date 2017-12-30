Джанлуиджи Доннарумма: довольны, что сыграли вничью

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ничью с "Фиорентиной" 1:1) в 19-м туре чемпионата Италии."Мы довольны, что сыграли вничью. Мы показали настрой после победы в дерби. Нам был нужен положительный результат. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол от "Фиорентины". 100 матчей за "Милан"? Я горжусь, благодарю всех за результат", - цитирует вратаря Sky Sport.