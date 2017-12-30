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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дженнаро Гаттузо: мы могли победить "Фиорентину"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против "Фиорентины" (1:1) в 19-м туре чемпионата Италии.
"Мы не хотели проигрывать. Мы понимали, что отдали много сил в дерби. Но и сегодня мы нуждались в положительном результате. Мы могли победить "Фиорентину". Мне начинает нравиться характер команды, которая никогда не сдается. Все играют вместе, а не отдельно друг от друга. Я доволен игрой Бонуччи - это фундаментальный игрок команды", - цитирует Гаттузо Premium Sport.
"Мы не хотели проигрывать. Мы понимали, что отдали много сил в дерби. Но и сегодня мы нуждались в положительном результате. Мы могли победить "Фиорентину". Мне начинает нравиться характер команды, которая никогда не сдается. Все играют вместе, а не отдельно друг от друга. Я доволен игрой Бонуччи - это фундаментальный игрок команды", - цитирует Гаттузо Premium Sport.
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