Дженнаро Гаттузо: мы могли победить "Фиорентину"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против "Фиорентины" (1:1) в 19-м туре чемпионата Италии."Мы не хотели проигрывать. Мы понимали, что отдали много сил в дерби. Но и сегодня мы нуждались в положительном результате. Мы могли победить "Фиорентину". Мне начинает нравиться характер команды, которая никогда не сдается. Все играют вместе, а не отдельно друг от друга. Я доволен игрой Бонуччи - это фундаментальный игрок команды", - цитирует Гаттузо Premium Sport.